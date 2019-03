XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,58 EUR -3,53% (25.03.2019, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,54 EUR -2,41% (25.03.2019, 16:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktie von Nordex sei in diesem Jahr einer der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt. Um 70% sei es in der Spitze nach oben gegangen. Mit dem schwächeren Gesamtmarkt hätten aber auch beim Windanlagenbauer Gewinnmitnahmen eingesetzt.Die Nordex-Aktie habe Ende 2018 noch bei 7,59 Euro notiert, bevor sie - beflügelt durch eine Reihe lukrativer Aufträge - in den Steigflug übergangen sei. In der Spitze habe eine Aktie 13,32 Euro und damit 76% mehr als noch zum Jahreswechsel gekostet.Dass diese Entwicklung nicht endlos weitergehen könne, dürfte auch dem kühnsten Optimisten klar sein. Ein weiterer Grund, der für eine Verschnaufpause spreche, sei der hohe Abstand zur 200-Tage-Linie. Trotz des jüngsten kleinen Rücksetzers liege der Kurs noch immer knapp 35% über dem 200-Tage-Durchschnitt. Zwar werde die Durchschnittslinie in den nächsten Wochen ansteigen, 35% seien aber immer noch deutlich zu viel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: