ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.DER AKTIONÄR habe die Kursrally der Nordex-Aktie im laufenden Jahr eng begleitet. In Q1 habe Nordex die restlichen TecDAX-Werte in Sachen Performance klar auf Distanz halten können.Das Timing habe gepasst. Die Anzeichen würden sich verdichten, dass Nordex die nachhaltige Trendwende gelungen sei. Zumal es Nordex gelinge, die prall gefüllten Orderbücher in steigende Umsätze umzuwandeln - um dann auch im nächsten Schritt wieder nachhaltig profitabel zu werden.Das Feld sei bestellt. Im Exklusivinterview mit dem AKTIONÄR zeige sich Konzernchef Blanco optimistisch, dass das starke Wachstum in der Windbranche anhalte. Bei dem Windanlagenbauer solle sich dies sowohl bei den Aufträgen als auch in den Zahlen widerspiegeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: