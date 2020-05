Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,42 EUR -1,98% (11.05.2020, 11:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Turbinenbauer habe im abgelaufenen Quartal erwartungsgemäß erneut rote Zahlen geschrieben. Bereits in der vergangenen Woche habe Nordex von einem starken Umsatzanstieg und einer positiven Entwicklung der operativen Marge berichtet. Unter dem Strich habe der Konzern mit einem Minus von 38 Mio. Euro jedoch erneut einen deutlichen Verlust eingefahren. Dieser habe 3 Mio. Euro höher als im Vorjahr gelegen.Aufgrund der Corona-Krise wage Nordex zudem weiterhin nicht, eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu geben. Das Unternehmen rechne ab dem zweiten Quartal mit erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese würden sich aber noch nicht beziffern lassen. Es sei auch nicht absehbar, wann sich dies ändere.Nach wie vor gelinge es Nordex nicht, die vollen Auftragsbücher in profitable Umsätze umzuwandeln. Durch die Corona-Pandemie dürfte sich der Turnaround weiter verzögern. Anleger sollten das Risiko derzeit nicht eingehen und nach wie vor an der Seitenlinie bleiben, so Maximilan Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,44 EUR -1,91% (11.05.2020, 11:18)