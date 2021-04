XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2021/ac/a/t)



Bei Nordex laufe es derzeit richtig rund. Quasi jeden Tag melde der deutsche Turbinenbauer einen neuen Auftrag. Am Freitag komme dieser nun aus Deutschland. 20 Anlagen des Typs N117/3600 liefere Nordex für den 72-Megawatt-Windpark "Reußenköge" des Projektentwicklers Dirkshof. Der Vertrag umfasse auch einen Premium-Service-Vertrag über fünf Jahre mit einer dreimaligen Verlängerungsoption von je weiteren fünf Jahren. Noch 2021 solle mit der Errichtung begonnen werden, 2022 sei die Inbetriebnahme geplant.Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte honoriere auch die Börse die gute Entwicklung mittlerweile wieder. Das Mehrjahreshoch rücke näher. Nordex fülle die Auftragsbücher immer weiter. Das komme an der Börse gut an. Gelinge es nun, diese in profitable Umsätze zu wandeln, sei bei der Nordex-Aktie noch deutlich mehr drin. Anleger sollten die Gewinne laufer lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (ANalyse vom 09.04.2021)