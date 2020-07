XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,88 EUR -1,61% (30.07.2020, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,885 EUR -2,90% (30.07.2020, 11:46)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.07.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Spannung vor den Zahlen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Frischer Schwung für den Ausbau der Windkraft in Deutschland lasse weiter auf sich warten. Im ersten Halbjahr 2020 seien hierzulande zwar mehr als doppelt so viele neue Windräder an Land gebaut worden wie im Vorjahreszeitraum - es sei aber dennoch das zweitschwächste Ausbau-Halbjahr der vergangenen 15 Jahre gewesen. Das gehe aus Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor. "Die Zahlen bleiben weiter dramatisch hinter den Notwendig-keiten der Energiewende zurück", so Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie. "Ohne sehr schnelle gesetzliche Regelungen werde die Delle beim Ausbau bis ins Jahr 2022 verlängert."Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer habe die Zahlen ein "absolutes Desaster" genannt. Die Bundesregierung müsse "endlich handeln". Die habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe ausrichten lassen, dass sich das Ministerium für eine starke und leistungsfähige Windindustrie in Deutschland einsetze. Bereits im Herbst 2019 sei der "Aktionsplan Wind" vorgelegt worden, der seither Schritt für Schritt abgearbeitet und umgesetzt werde.Dem Windanlagenbauer Nordex könne die Diskussion eigentlich fast egal sein. Denn der Konzern erziele den Großteil des Geschäfts jenseits der deutschen Grenzen. Auch die jüngsten vielversprechenden Aufträge seien aus dem Ausland gekommen - unter anderem aus Spanien: Neben der Lieferung der Turbinen im Umfang von 312 Megawatt (MW) für den Windpark "Gecama" in der Region Kastilien-La Mancha sei auch ein Service-Vertrag über 20 Jahre vereinbart worden. Für den Kunden, den israelischen Stromerzeuger Enlight Renewable Energy, sei es das erste Projekt in Spanien und die erste Zusammenarbeit mit dem SDAX-Konzern. Nordex wolle die Turbinen in seinem spanischen Werk produzieren, das in derselben Region liege und im August in Betrieb genommen werden solle.