Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,04 EUR +6,24% (11.06.2021, 11:06)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,98 EUR +6,39% (11.06.2021, 10:50)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Schwierige Wochen lägen hinter dem deutschen Turbinenbauer. Trotz der weltweit immer größer werdenden Unterstützung für Erneuerbare Energien habe die Nordex-Aktie seit dem Hoch Anfang April fast 45% an Wert verloren. Sm Montag könne sie deutlich zulegen können und gehöre zu den stärksten Werten an der Börse.Noch sei es zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. Die Angst vor steigenden Zinsen sei nach wie vor nicht völlig aus dem Markt verschwunden. Hinzu komme, dass Nordex auch wegen der Corona-Krise weiter nicht den Sprung in die schwarzen Zahlen schaffe. Dieser Schritt sei aber unerlässlich, um das Vertrauen der Anleger nachhaltig wiederzubekommen.Allerdings gelte auch weiterhin: Die Voraussetzungen für steigende Margen seien gegeben. Die neue Turbinengeneration Delta4000 sei deutlich profitabler als die Altaufträge und habe zuletzt bereits 73% der Bestellungen ausgemacht. Zudem dürften die logistischen Herausforderungen durch die Corona-Krise angesichts sinkender Fallzahlen und weltweiter Lockerungen abnehmen. Und die Auftragsbücher seien ohnehin gut gefüllt - an dieser Tatsache dürfte sich angesichts der ambitionierten Klimaziele von Wirtschaft und Politik weltweit auch in den kommenden Jahren nichts ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: