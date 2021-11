Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die wieder aufflammende Corona-Panik an den Märkten stoppe auch die Rally der Green-Tech-Aktien. Doch für die langfristige Entwicklung würden gerade die richtigen Weichen gestellt. Die Pläne der Ampel-Regierung hätten in dieser Woche bereits neue Impulse für Nordex, SMA Solar und Co gebracht. Zusätzlich wolle die Koalition nun auch noch einen Klimafonds auflegen.60 Milliarden Euro sollten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in den Fonds fließen, um die Klimaziele der kommenden vier Jahre zu finanzieren. Das Geld solle über einen Nachtragshaushalt aus bestehenden Haushaltsmitteln bereitgestellt werden. Die Grünen als Leiter des Klimaressorts hätten für das kommende Jahrzehnt 50 Milliarden Euro pro Jahr zur Finanzierung von Klimamaßnahmen veranschlagt.Nach den deutlichen Kursgewinnen der grünen Aktien am Mittwoch und Donnerstag würden Nordex, SMA Solar und Co am Freitag jedoch wieder unter Druck geraten. Die neue Corona-Variante schüre wieder Angst bei den Anlegern. Gerade die ohnehin margenschwachen TecDAX -Werte würden unter erneuten logistischen Herausforderungen und Lieferkettenproblemen leiden. Die erhofften Verbesserungen bei der Profitabilität könnten sich weiter verzögern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: