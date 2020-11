Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,05 EUR -0,47% (12.11.2020, 13:19)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.11.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex: Sauberer Aufwärtstrend - AktienanalyseIm Trubel um die US-Wahl und die Meldung zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff ging gestern die Meldung von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) völlig unter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Windanlagenhersteller Nordex habe überraschend eine Prognose für 2020 und die Folgejahre bekannt gegeben, nachdem der ursprüngliche Ausblick angesichts der Pandemie Anfang Mai zurückgezogen worden sei. Demnach solle der Konzernumsatz im laufenden Jahr rund 4,4 Mrd. Euro erreichen (2019: 3,3 Mrd. Euro). Für das kommende Jahr erwarte Nordex-Chef José Luis Blanco eine positive Entwicklung. 2022 sollten dann Umsätze von 5 Mrd. Euro durch die Bücher gehen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle nach einem Rückgang im laufenden Jahr bis 2022 deutlich zulegen. Während 2020 nur rund zwei Prozent der Erlöse als EBITDA hängen bleiben sollten (2019: 3,8 Prozent), solle die Kennzahl bis 2022 auf acht Prozent steigen. Daraus errechne sich ein EBITDA von 400 Mio. Euro.Die Erreichung dieser Ziele sei nicht unrealistisch, da Nordex immer mehr "hochmargige" Bestellungen für das neue Flaggschiff "N149" erhalte. Da der Konzern mit nur 1,8 Mrd. Euro bewertet werde, ergäbe sich auf Basis der 2022er-Prognose erhebliches Aufholpotenzial für die Nordex-Aktie. Nach anfänglichem Zögern würden Anleger beginnen, darauf aufmerksam zu werden: Am Tag nach der Meldung sei der Titel auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren geklettert.Der Neubewertungsprozess dürfte sich fortsetzen. Zum einen profitiere Nordex von der neuen politischen Großwetterlage in den USA. Zum anderen wolle die EU die Windkraft auf hoher See ("Offshore") massiv ausbauen. Daher dürften sich Long-Positionen auszahlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:17,09 EUR -0,98% (12.11.2020, 13:06)