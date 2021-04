XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

25,20 EUR -0,24% (23.04.2021, 11:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) als Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Nordex habe zuletzt eine sehr gute Nachrichtenlage vermeldet. Gerade in den vergangenen Wochen habe man viele neue Aufträge erhalten. Im 1. Quartal sei es noch zu einem Auftragsrückgang gekommen. Das sei aber aufgrund der Corona-Verwerfungen erwartet worden. Die Nordex-Aktie habe zuletzt etwas zurückgesetzt: Vom Mehrjahreshoch sei sie zwischenzeitlich unter die 24-Euro-Marke gefallen. Inzwischen notiere sie wieder bei 25,42 Euro, was an dem gestrigen deutlichen Kurssprung liege, der durch die ehrgeizigen Klima-Ziele von Joe Biden ausgelöst worden sei.Nach Ansicht der Experten von "Der Aktionär" dürfte der Kurssprung erst der Anfang gewesen sein. Mit dem Rückenwind aus den USA dürften auch andere Länder neue Klima-Ziele haben. Somit dürfte neuer Schwung in die Branche kommen und Investoren dürften die Windkraft wieder für sich entdecken. Davon würde Nordex übermäßig profitieren, denn die Bewertung sei im Branchenvergleich nach wie vor günstig, obwohl viel daran hänge, dass Nordex wieder profitabel werde, was das Management für die Zeit nach der Coronakrise auch in Aussicht gestellt habe. Die Nordex-Aktie könnte im ersten Schritt das Mehrjahreshoch wieder anlaufen - das wären vom aktuellen Niveau etwas mehr als 10%, so Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:24,96 EUR -0,72% (23.04.2021, 11:53)