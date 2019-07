Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,32 EUR +0,14% (04.07.2019, 12:08)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Nordex habe es eine Nachricht gegeben, dass die Auftragseingänge, die für das letzte Quartal verbucht worden seien (2 Gigawatt Leistung), um das Doppelte über dem gelegen hätten, was man zuvor gemeldet habe, und auch deutlich über dem, was Analysten erwartet hätten. Deshalb sei es bei der Nordex-Aktie massiv nach oben gegangen. Die Analysten der Citigroup hätten das Kursziel daraufhin von 13,60 auf 14,60 Euro angehoben. Das dürfte relativ schnell erreicht werden.Insgesamt gibt es jetzt ein positives Umfeld für die Nordex-Aktie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,26 EUR +0,28% (04.07.2019, 11:55)