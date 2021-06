Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,04 EUR -3,22% (15.06.2021, 12:03)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,17 EUR -0,06% (15.06.2021, 11:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es bleibt spannend bei Nordex. Nach dem starken Wochenauftakt habe der MDAX-Titel im frühen Handel das Comeback zunächst fortgesetzt. Verteidigen können habe die Nordex-Aktie die Gewinne allerdings nicht. Von einer nachhaltigen Trendwende lasse sich deshalb noch nicht sprechen.Die Nachricht habe durchaus für Aufsehen gesorgt. Der Turbinenbauer habe einen Mega-Auftrag über mehr als ein Gigawatt in Aussicht. Für die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher bedeute das noch mehr Futter. Die Lieferung der Turbinen aus der neuen Delta4000-Baureihe verspreche zudem eine höhere Marge als die häufig unprofitablen Altaufträge. Und nach wie vor gelte: Die Profitabilität und der avisierte Sprung in die schwarzen Zahlen würden bei Nordex der große Knackpunkt bleiben.Im laufenden Jahr würden die Analysten noch einmal einen Nettoverlust von etwa fünf Millionen Euro erwarten. Hier würden sich allerdings auch noch die coronabedingten Lieferkettenprobleme auswirken. Im kommenden Jahr solle laut Experten unter dem Strich bereits ein Plus von rund 100 Millionen Euro stehen. Vorrausetzung: Nordex erreiche die eigenen ambitionierten Ziele, die eine EBITDA-Marge von 8,0 Prozent vorsähen. Zum Vergleich: In Q1 habe diese nur bei 2,0 Prozent gelegen.Neueinsteiger können noch abwarten, ob die Erholung bereits nachhaltig ist und ein Boden gefunden wurde, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 16,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: