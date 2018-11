ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (27.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Direkt nach dem jüngsten Großauftrag aus Irland habe sich die Nordex-Aktie nur wenig gerührt. Die Hoffnung auf eine Trendwende zum Besseren setze sich unter den Börsianern durch. Nachdem die Widerstandszone bei 7,80 Euro überwunden worden sei, nehme die Nordex-Aktie nun Kurs auf die 9-Euro-Marke. Knapp darüber, bei 9,14 Euro, verlaufe die 200-Tage-Linie. Charttechnische Entwarnung könnte indes erst nach Überwindung des längerfristigen Abwärtstrends gegeben werden. Dazu müsste der TecDAX-Titel über 9,60 Euro steigen. "Der Aktionär" rate weiterhin, auf eine nachhaltige Trendwende im Geschäft zu warten. Die Erträge des Windkraftanlagen-Bauers seien in schwierigem Marktumfeld weiterhin dürftig, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2018)