Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Preisexplosion bei vielen Vorprodukten mache kaum einer Branche so stark zu schaffen wie den Turbinenbauern. Entsprechend heftig treffe der Abverkauf an den Börsen auch die Aktien von Nordex und Co.Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa habe in der vergangenen Woche untermauert, dass die Turbinenbauer weiter große Probleme mit der Profitabilität hätten. Kurzfristig sei hier auch keine Besserung in Sicht. Die vollen Auftragsbücher könnten der Nordex-Aktie deshalb keinen Halt bieten. Vielmehr nehme der Sell-off noch einmal Fahrt auf.Das bisherige 52-Wochen-Tief bei 12,64 Euro sei am Montag unterschritten worden. Mittlerweile notiere die Nordex-Aktie bereits weitere drei Prozent tiefer. Angesichts der Crash-Stimmung am Markt und des desaströsen Chartbilds drohe nun sogar ein Test des Tiefs von November 2020 bei 11,58 Euro.Anleger sollten aktuell nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: