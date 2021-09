XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Schwierige Monate lägen hinter der Nordex-Aktie. Zu Wochenbeginn sei das Papier des deutschen Turbinenbauers auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von den April-Hochs habe sich der TecDAX-Titel etwa halbiert. Zumindest etwas Schwung könnte nun wieder ein neuer Auftrag aus Polen bringen.Nordex liefere neun Anlagen des Typs N131/3000 für den 27-Megawatt-Windpark "Rywald" nordwestlich von Warschau. Auftraggeber sei KGAL, von Nordex als Stammkunde bezeichnet. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Servicevertrag zur Wartung und Instandhaltung über 15 Jahre mit doppelter Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre.Neue Aufträge seien immer zu begrüßen, doch das Problem bei Nordex seien nicht die ohnehin vollen Auftragsbücher. Vielmehr müsse der Konzern endlich die Marge in den Griff bekommen. Das sei auch angesichts logistischer Herausforderungen und der Probleme am Rohstoffmarkt nicht so einfach. Anleger sollten deshalb vorerst abwarten, ob die Trendwende nachhaltig sei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)