Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,28 EUR -1,41% (20.05.2019, 12:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.05.2019/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach der Mega-Rally im ersten Quartal habe sich die Situation bei Nordex zuletzt deutlich beruhigt. Seit den Zahlen bewege sich die Aktie im Bereich um 13,50 Euro. Für neuen Schwung brauche der deutsche Windanlagenbauer neue Aufträge und müsse diese künftig auch wieder in steigende Umsätze umwandeln. Eine neue Technologie solle dabei weiterhelfen.Auf der Windpower USA in Houston präsentiere Nordex derzeit das vierte Turbinenmodell der Delta4000/Baureihe. Mit einer Nennleistung von 4,5 Megawatt sei die N155/4.5 v.a. für weniger komplexe Märkte gedacht. Ziel seien laut Nordex in erster Linie weite Teile der USA, Lateinamerikas, Südafrikas und Südostasiens. Produktionsbeginn solle 2020 sein.Für den Befreiungsschlag dürfte die Präsentation naturgemäß nicht sorgen. Hier müssten belastbare Zahlen durch Aufträge und Umsätze her. Das Kauflimit des "Aktionärs" bei 12,50 Euro sei zuletzt aufgegangen. Anleger seien bereits deutlich im Plus und sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,30 EUR -1,55% (20.05.2019, 12:35)