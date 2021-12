Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (21.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im wieder freundlicheren Marktumfeld zähle die Nordex-Aktie am Dienstag zu den stärksten Werten an der Börse. Schwung verleihe dem Turbinenbauer, der zuletzt stark unter Druck geraten und in Richtung des 52-Wochen-Tiefs bei 12,64 Euro gefallen sei, eine neue Kaufempfehlung von Analystenseite.Die Nordex-Aktie biete Potenzial für steigende Margen und strukturelles Wachstum durch die solide Onshore-Pipeline, so Analystin Clarice Monarcha von Stifel. Die Bewertung sei inzwischen auch wieder sehr attraktiv, nachdem die Aktie seit dem April-Hoch fast 50 Prozent verloren habe. Sie habe Nordex deshalb nun mit "buy" neu in die Bewertung aufgenommen und das Kursziel auf 20 Euro beziffert.Die positive Studie komme für Nordex zum richtigen Zeitpunkt. Angesichts des drohenden Aus für das Sozial- und Klimapaket von Joe Biden in den USA habe sich das Sentiment für Green-Tech-Aktien zu Wochenbeginn wieder deutlich verschlechtert. Das Chartbild sei nach Verlusten in den vergangenen Tagen ohnehin angeschlagen gewesen. Doch nun scheine zumindest der Test des 52-Wochen-Tiefs vorerst abgewendet. Eine Gegenbewegung bis in den Bereich 16,50 Euro wäre nun möglich, dort verlaufe die obere Begrenzung des Seitwärtskorridors.Die langfristigen Aussichten bei Nordex seien angesichts voller Auftragsbücher und der weltweiten Energiewende unverändert gut. Doch aktuell würden die Margenprobleme weiter auf den Kurs drücken. Nachhaltig höhere Kurse seien deshalb kurzfristig eher unwahrscheinlich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link