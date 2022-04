XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,185 EUR -0,03% (14.04.2022, 09:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die gute Stimmung für Green-Tech-Werte an den Börsen spiele auch Nordex in die Karten. Die Aktie habe sich deutlich von den Februar-Tiefs gelöst. Dennoch würden seit einigen Tagen die Impulse für weiter steigende Kurse fehlen. Mit einer neuen Auftragsmeldung könnte der deutsche Turbinenbauer nun aber wieder für gute Stimmung sorgen.Nordex liefere fünf N163/5.X-Turbinen nach Finnland. Der Auftrag habe damit ein Volumen von 29,5 Megawatt. Dazu zähle auch ein Premium-Service-Vertrag über 30 Jahre. In Betrieb sollten die Anlagen 2023 genommen werden. Auftraggeber sei die finnische Investment- und Asset-Management-Plattform Low Carbon.Nordex melde zwar weiter zahlreiche Aufträge, doch die Bücher seien ohnehin voll. Entscheidend werde, dass sich die Margen verbessern. Erst dann dürfte die Aktie nachhaltig steigen. Erstes Ziel sei das März-Hoch bei 18,73 Euro. Favoriten des "Aktionärs" im Green-Tech-Sektor würden jedoch die Projektierer und Betreiber wie Energiekontor oder ABO Wind bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:16,26 EUR +0,37% (14.04.2022, 09:51)