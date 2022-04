XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,215 EUR -4,97% (19.04.2022, 17:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die wieder aufgeflammte Green-Tech-Euphorie an den Börsen habe zwar auch die Nordex-Aktie in den vergangenen Wochen zwischenzeitlich beflügelt. Der nachhaltige Befreiungsschlag lasse beim deutschen Turbinenbauer aber noch immer auf sich warten. Zu viele Probleme würden Nordex noch immer belasten, das sei diese Woche erneut untermauert worden.Die schwachen Zahlen des Wettbewerbers Siemens Gamesa hätten wieder einmal unterstrichen, dass die Zeit der Margenprobleme bei den Turbinenbauern noch nicht vorbei sei. Hohe Rohostoff- und Energiekosten sowie die Lieferkettenprobleme, die der Wettbewerber als Gründe für die mangelnde Profitabilität angegeben habe, seien nicht hausgemacht, sondern würden die Branche belasten. Das erschwere auch Nordex den Weg hin zu den angepeilten höheren Margen. Spannend werde es hier spätestens am 12. Mai, wenn der Konzerne seine endgültigen Zahlen vorlege.Die Lage bei Nordex bleibe kompliziert. Volle Bücher und schwache Margen stünden sich schon lange gegenüber. Erst wenn das Profitabilitätsproblem gelöst werde, dürfte der Kurs auch nachhaltig steigen. Bis dahin bleibe die Nordex-Aktie nur für Trader spannend. Favoriten im deutschen Green-Tech-Bereich würden die kleineren Betreiber und Projektierer wie Energiekontor oder ABO Wind bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2022)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,25 EUR -4,21% (20.04.2022, 22:26)