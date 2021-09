XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,70 EUR -2,30% (08.09.2021, 09:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Über Monate habe Nordex einen Auftrag nach dem anderen vermeldet. Zuletzt sei es aber bei diesem Thema ruhig geworden um den deutschen Turbinenbauer. Umso wichtiger sei es, dass der TecDAX-Konzern nun mehrere Aufträge aus dem deutschen Heimatmarkt habe vermelden können.Zwölf neue Projekte mit einem Auftragsvolumen von insgesamt mehr als 123 Megawatt habe Nordex im Juli und August demnach ergattert. Die Projekte würden sich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen befinden und sollten 2022 errichtet und in Betrieb genommen werden.Die neuen Aufträge seien positiv zu werten. Für einen nachhaltigen Befreiungsschlag reiche das Volumen allerdings nicht. Nachdem die Nordex-Aktie zuletzt unter den Stopp gefallen sei, sollten Anleger deshalb vorerst weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,63 EUR -3,10% (08.09.2021, 09:53)