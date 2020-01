XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.01.2020/ac/a/t)



Nordex habe im Dezember 2019 neben den bereits gemeldeten Aufträgen aus Europa zudem den Auftrag zur Errichtung des niederländischen Windparks "De Drentse Monden en Oostermoer" (DMO) erhalten. Alle Turbinen werde das deutsche Unternehmen nach der Errichtung zudem im Rahmen eines Premium-Service-Vertrags für einen Zeitraum von 25 Jahren warten. Die Lieferung und Errichtung der Anlagen erfolge im Laufe des Jahres 2020.Derweil sei die Nordex-Aktie zuletzt nach der starken Aufholjagd seit September in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei sei das Papier auch unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Wichtig wäre, dass die Trendlinie relativ schnell zurückerobert werden könne. Nichtsdestotrotz: Nordex bleibe ein spannendes Investment. Windkraft boome, die Auftragsbücher seien voll. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass in den kommenden Quartalen die Trendwende gelinge und auch die Nordex-Aktie wieder Fahrt aufnehme, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link