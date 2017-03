Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (30.03.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit seinem heute veröffentlichten testierten Jahresabschluss bestätigt die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) die bereits am 1. März bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:So hat der Konzern seine Ziele für Umsatz und Ergebnis voll erreicht. Der Umsatz der Gruppe stieg um 40 Prozent auf EUR 3,4 Mrd. und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 8,4 Prozent (2015: 7,5%). Der Auftragsbestand inklusive Serviceverträge stieg um 47 Prozent auf EUR 3,9 Mrd.Die Working-Capital-Quote belief sich zum Bilanzstichtag auf 4,1 Prozent und lag damit ebenfalls in der Zielbandbreite. Ohne den Erwerb der Unternehmenstochter Acciona Windpower (AWP), die seit dem 1. April 2016 im Konzern konsolidiert wird, lag der Free-Cashflow bei EUR 51 Mio. Der operative Cashflow belief sich auf EUR 144 Mio.Ferner wird der Konzern erstmals für das Jahr 2016 im April auch einen gesonderten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht unter folgendem Link zum Download bereit: http://www.nordex-online.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen.htmlXETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,065 EUR +0,73% (30.03.2017, 10:46)