Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

27,84 EUR +1,38% (01.04.2021, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

27,38 EUR +1,56% (31.03.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Höhenflug bei dem MDAX-Aufsteiger gehe ungebremst weiter. Die Nordex-Aktie habe die Green-Tech-Korrektur komplett vergessen gemacht und inzwischen ein neues Mehrjahreshoch markiert. Zudem melde Nordex am Donnerstag einmal mehr einen neuen Auftrag, was weiteren Schwung verleihen dürfte.Der Turbinenbauer liefere elf Anlagen des Typs N155/4.X für ein 50-Megawatt-Projekt in Spanien. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Service-Vertrag "über einen langen Zeitraum". Noch im laufenden Jahr solle der Windpark errichtet und fertiggestellt werden.Bereits am Mittwoch habe die Nordex-Aktie das alte Mehrjahreshoch von Anfang Januar bei 27,44 Euro erreicht. Könne Nordex weiter so zahlreiche Neuaufträge vermelden, dürfte dies aber nur ein Zwischenschritt sein. Der Weg nach oben wäre zumindest aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich 33 Euro vorerst frei. So hoch habe die Aktie letztmals zum Jahreswechsel 2015/16 notiert.Anleger lassen die Gewinne bei der Nordex-Aktie deshalb laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: