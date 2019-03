Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der deutsche Windkraftanlagenhersteller sei mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das neue Jahr gestartet und erwarte einen deutlichen Umsatzanstieg im laufenden Jahr. Der Auftragsbestand für neue Windenergieanlagen (Segment Projekte) habe zum Jahresende 2018 bei 3,9 Mrd. Euro (31. Dezember 2017: 1,7 Mrd. Euro) gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Unternehmen ein Konzernumsatz von 3,2 bis 3,5 Mrd. Euro. Die Prognosen der Analysten hätten bislang bei knapp 3 Mrd. Euro gelegen. Für das vergangene Geschäftsjahr 2018 habe Nordex 2,46 Mrd. Euro ausgewiesen, ein Rückgang um gut ein Fünftel. Damit seien die im Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse bestätigt worden.Die Nordex-Aktie reagiere am Morgen mit einem kräftigen Kurssprung. Damit setze das Papier seinen seit Anfang des Jahres ausgebildeten Aufwärtstrend fort. Angesichts der zuletzt extrem steilen Aufwärtsbewegung dränge sich derzeit kein Neueinsteig mehr auf. "Der Aktionär" favorisiere den dänischen Weltmarkführer Vesta, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,59 EUR -3,45% (25.03.2019, 17:35)