Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,215 EUR +1,86% (08.06.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,05 EUR +0,09% (07.06.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.06.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Weltweit sollten Erneuerbare Energien ausgebaut werden. Doch ausgerechnet in Deutschland als einstigem Vorreiter bei der Windkraft stocke der Ausbau von Windrädern seit Längerem. Nun solle ein neues Gesetz aber dafür sorgen, dass dieser wieder Fahrt aufnehmen werde. Für die Turbinenbauer Nordex, Vestas und Siemens Gamesa seien das gute Nachrichten.Die Bundesregierung wolle künftig rund zwei Prozent der Fläche Deutschlands für Windräder reservieren, berichte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Gesetzesentwurf. Dazu solle neben dem Planungs- und Baurecht auch das Naturschutzgesetz geändert werden. Auch die Abstandsregelungen der Länder könnten dann ausgehebelt werden.Noch am heutigen Mittwoch solle das Vorhaben laut dem Bericht auf den Weg gebracht werden. Bereits im Juli könnte es dann vom Kabinett gebilligt und daraufhin in den Bundestag eingebracht werden.Aktuell seien lediglich 0,8 Prozent der deutschen Fläche für Windenergie an Land ausgewiesen. Nur 0,5 Prozent würden tatsächlich genutzt. Nun wolle die Regierung die Leistung der Onshore-Windräder bis 2030 auf 115 Gigawatt verdoppeln. Mit dem neuen Zwei-Prozent-Ziel seien dann sogar 165 Gigawatt möglich.Anleger warten vorerst ab und greifen bei grünen Energien zu Betreibern und Projektieren wie Energiekontor oder ABO Wind, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link