Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.08.2018/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Nachdem das Hamburger TecDAX-Unternehmen bereits auf das als herausfordernd eingestufte GJ 2018 vorbereitet habtte, hätten die Umsatz- und Ertragsrückgänge im ersten Halbjahr keine Überraschung dargestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Rückenwind komme - wie vom Vorstand angekündigt - von der erfreulich positiven Entwicklung bei den Auftragseingängen, die sich nach Q4 2017 auch im ersten Halbjahr 2018 sehr dynamisch fortgesetzt habe und durch Produkteinführungen unterstützt werde. Unverändert solle die Geschäftsdynamik in der zweiten Jahreshälfte anziehen.Angesichts der guten Auftragsentwicklung und der angekündigten ansteigenden Dynamik im Jahresverlauf bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bei einem Anlagehorizont von 12 Monaten seine Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12,70 Euro. (Analyse vom 29.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: