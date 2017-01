Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

20,724 EUR +0,99% (03.01.2017, 14:22)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (03.01.2017/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit zwei Aufträgen für den Bau von Windparks mit einer Leistung von zusammen 148 Megawatt ist der Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) im Dezember der erfolgreiche Einstieg in den neuen Wachstumsmarkt Argentinien gelungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Beim Projekt "La Castellana" ist die Errichtung von 32 Turbinen der Baureihe AW 125/3000 geplant, beim Projekt "Archiras" sind es 15 Anlagen vom gleichen Typ. Der Baubeginn wird im vierten Quartal 2017 erfolgen und soll im Sommer 2018 abgeschlossen sein.In beiden Fällen errichtet der Hersteller die Windparks für seinen Neukunden Central Puerto, Buenos Aires, einem der bedeutendsten privaten Energieversorger des Landes der seit seiner Gründung im Jahr 1992 vor allem konventionelle und Wasserkraftwerke betrieben hat.Die Aufträge gehen auf die erste Ausschreibung für Lieferverträge von "grünem Strom" in Argentinien zurück. Im Oktober 2016 hatte die Regierung Verträge mit einer Leistung von über 1,1 Gigawatt (GW) den Zuschlag erteilt. Der überwiegende Anteil ist dabei auf Windprojekte (700 MW) entfallen. Bei der zweiten Ausschreibung im November wurden nochmals 600 MW, davon 400 MW für Windenergie, vergeben.XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:20,765 EUR +1,61% (03.01.2017, 14:06)