Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,27 EUR +4,16% (16.11.2021, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,31 EUR +3,45% (16.11.2021, 14:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal hätten gezeigt, dass Nordex das Margenproblem nach wie vor nicht in den Griff bekomme. Die angespannten Lieferketten und hohe Rohstoffpreise dürften weiter belasten. Voll bleiben würden dagegen die Auftragsbücher. Am Dienstag habe Nordex einen neuen Abschluss vermeldet. Das komme an der Börse gut an.In der Türkei habe Nordex vom Kraftwerksbetreiber Enerjisa Uretim einen Auftrag über zwölf Turbinen des Typs N163/5.X erhalten. Insgesamt betrage das Volumen des Windparks damit 68,4 Megawatt. Zum Auftrag zähle auch ein Premium Service zur Wartung und Instandhaltung über 20 Jahre. Errichtet werden solle der Park ab Sommer 2022, Ende des Jahres solle die Inbetriebnahme erfolgen."Es freut uns sehr, dass sich Enerjisa Uretim beim Projekt Erciyes für unsere 5-MW-Technologie entschieden hat", so Nordex-Vertriebsvorstand, Patxi Landa. "Dieser Auftrag baut unsere Marktführerschaft in der Türkei weiter aus. Dank unserer Technologielösungen tragen wir dabei erneut zur nachhaltigen Entwicklung im Land bei." SDAX -Titel wieder von den jüngsten Tiefs lösen können.Neueinsteiger warten aber vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. "Der Aktionär" favorisiere in der Branche weiter Vestas . (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link