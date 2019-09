Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit dem deutlichen Abverkauf im Juli lasse die nachhaltige Trendwende bei Nordex auf sich warten. Noch immer notiere der SDAX-Titel 60% unter dem Jahreshoch bei 15,75 Euro. Deutlich weniger volatil zeige sich die Aktie des Weltmarktführers Vestas, die bereits einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch nehme. Der dänische Turbinenbauer sei deutlich größer und im Gegensatz zu Nordex auch hochprofitabel. Als Weltmarktführer verkrafte Vestas schwierige Zeiten besser und gleichzeitig wirke sich ein Auftragsboom wie im ersten Halbjahr aber weniger stark aus.Solle die Energiewende gelingen, sei ein Ausbau der Windenergie unverzichtbar. Nordex, Vestas und Co dürften davon profitieren und auch die aktuelle Krise am deutschen Markt überwinden. Anleger, die auf die Branche setzen wollten, sollten weiterhin zu Vestas greifen, denn hier sei ein neues Jahreshoch zeitnah möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,53 EUR -0,31% (12.09.2019, 12:33)