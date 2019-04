Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,68 EUR -0,20% (24.04.2019, 16:48)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,74 EUR -1,07% (24.04.2019, 17:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein neues Ausschreibungsverfahren und kräftezehrende Genehmigungsprozesse hätten den deutschen Windmarkt zuletzt massiv zugesetzt. Windenergieanlagen-Hersteller wie Nordex hätten dadurch deutlichen Gegenwind verspürt. Die Margen seien weggebrochen, der Aktienkurs habe sich auf Talfahrt begeben. Doch zu Jahresbeginn sei die Hoffnung auf den nachhaltigen Turnaround bei Nordex zurückgekehrt. Denn am Marktpotenzial, gerade in Europa, liege es nicht.Laut einem Report von "WindEurope" hätten Investoren über 60 Mrd. Dollar allein in Europa in die Windenergie gesteckt. In den letzten Jahren lasse sich ein positiver Trend erkennen.Auch für die nächsten Jahren zeige sich "WindEurope" im Report optimistisch, was den Ausbau der Windkraft angehe. Diese solle auf einem hohen Niveau in den kommenden Jahren bleiben. Klare positive Signale für Nordex, den Weltmarktführer Vestas und Co.Dass in Europa weiter in den Ausbau der Onshore-Windkraft investiert werde, sei für Nordex wichtig. Auch wenn der Windanlagenbauer auf Expansion getrimmt sei und längst andere Märkte im Fokus habe, sei Europa immer noch von enormer Bedeutung. Dies lasse sich eindrucksvoll an der regionalen Verteilung des Auftragsbestands ablesen.DER AKTIONÄR belässt unverändert das Kauflimit bei 12,50 Euro im Markt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link