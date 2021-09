Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,74 EUR -1,73% (13.09.2021, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,75 EUR -1,34% (13.09.2021, 14:07)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Energiewende bleibe angesichts der anstehenden Wahlen in Deutschland eines der Gesprächsthemen schlechthin. Doch im ersten Halbjahr habe die konventionelle Kohle die Windkraft wieder als wichtigste Stromquelle abgelöst. Trotz voller Auftragsbücher bleibe für Turbinenbauer wie Nordex auf dem Weg zur Klimaneutralität somit noch viel zu tun.Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitgeteilt habe, sei der Anteil der Kohle am insgesamt eingespeisten Strom in Deutschland im ersten Halbjahr deutlich von 20,8 Prozent im Vorjahr auf 27,1 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sei der Anteil der Windkraft von 29,1 Prozent auf 22,1 Prozent gesunken. Die Entwicklung habe allerdings auch witterungsbedingte Gründe, da das Frühjahr sehr windarm gewesen sei, die entstehende Lücke sei durch Kohlestrom geschlossen worden.Doch auch insgesamt gehe der Trend bei der Energiewende wieder in die falsche Richtung. 56 Prozent der erzeugten Strommenge von insgesamt 258,9 Milliarden Kilowattstunden hätten im ersten Halbjahr aus konventionellen Quellen wie Kohle, Erdgas oder Kernenergie gestammt. Das sei rund ein Fünftel mehr gewesen als noch vor einem Jahr. Erneuerbare Energien seien lediglich auf 44 Prozent gekommen.Neueinsteiger warten deshalb vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: