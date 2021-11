Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,70 EUR -2,06% (30.11.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,92 EUR +1,34% (29.11.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Während die Sorgen vor der Omikron-Variante des Coronavirus die Börsen wieder im Griff hätten, könne die Nordex-Aktie im frühen Handel zulegen. Trotz des schwachen Gesamtmarkts stehe beim Turbinenbauer ein Kaufsignal bevor. Ausschlaggebend dafür seien die weiter vollen Auftragsbücher dank eines neuen Großauftrags.So liefere und errichte Nordex nun 65 Turbinen des Typs N163/5.X nach Brasilien. Der 370-Megawatt-Auftrag von AES Brasil umfasse auch einen Service-Vertrag über zunächst fünf Jahre, der auf bis zu 20 Jahre verlängert werden könne. Mit der Errichtung solle im Sommer 2022 begonnen werden.Der Windpark im Bundesstaat Rio Grande do Norte solle vor allem von den konstant hohen Windgeschwindigkeiten in der Region profitieren. AES Brasil habe auch bereits im Juni 2021 Turbinen mit einem Volumen von insgesamt 314 Megawatt bestellt. Vestas , das Chartbild der Dänen sei aber derzeit ebenfalls angeschlagen. Neueinsteiger haben deshalb keine Eile, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)