XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,175 EUR +1,61% (05.09.2019, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,13 EUR +1,11% (05.09.2019, 11:55)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche melde der Turbinenbauer Nordex am Donnerstag neue Aufträge. Das zeige: Der Auftragsboom in der Windbranche halte auch im zweiten Halbjahr an. Die Nordex-Aktie reagiere darauf erneut positiv. Doch noch könne sich die TecDAX-Aktie nicht nachhaltig von der 9,00-Euro-Marke lösen.Zuletzt habe Nordex bereits Projekte aus Spanien und Schottland gemeldet. Zusätzlich dazu habe der Konzern in den vergangenen Wochen weitere Projekte in Europa über 195 Megawatt an Land ziehen können. Zwölf unterschiedlichen Kunden aus Belgien, den Niederlanden, Griechenland, Frankreich, Deutschland und Kroatien hätten Turbinen bestellt. Baustart der Projekte sei 2019 und 2020.Am besten würden sich dabei weiterhin die Anlagen der neuen Turbinenplattform Delta4000 verkaufen. Seit der Markteinführung habe Nordex weltweit bereits Aufträge über 1,95 Gigawatt alleine für den Typ N149/4.0-4.5 erhalten. "Die Delta4000-Plattform ( ) bietet als hochflexible, ausbaufähige Plattform auch erhebliches Zukunftspotenzial", habe sich Nordex-CEO José Luis Blanco im Interview mit "Der Aktionär" bereits im Frühjahr entsprechend optimistisch geäußert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: