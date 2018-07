XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,28 EUR +5,46% (10.07.2018, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,28 EUR +6,09% (10.07.2018, 13:03)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Nordex errichte ab Oktober 2019 den Windpark "Lagoa dos Ventos" in Brasilien mit einer Leistung von 595 Megawatt. Kunde sei der italienische Energieversorger Enel Green Power. Das Auftragsvolumen sollte knapp 500 Mio. Euro betragen - das seien mehr als 16% der Gesamtumsätze im letzten Jahr.Ganze 191 Turbinen kämen dafür zum Einsatz. Sie würden auf 120 Meter hohen Betontürmen gebaut, welche Nordex im eigenen Werk vor Ort produzieren werde, um Kosten und Umweltbelastungen zu senken. Auch die Wartung der Anlagen übernehme der Konzern mindestens für zwei Jahre.Die Nordex-Aktie lege heute kräftig zu und werde auch charttechnisch allmählich wieder interessant. Nachdem sie in der letzten Woche erneut die 200-Tage-Linie bei 9,35 Euro habe überwinden können, komme jetzt die charttechnische Widerstandszone zwischen 11,00 und 11,70 Euro in Reichweite. Etwas darunter verlaufe ferner ein langfristiger Abwärtstrend.Längerfristig ausgerichtete Investoren sollten bei der Nordex-Aktie abwarten, bis der Widerstand bei 10,25 nachhaltig überwunden ist - und sich die Auftragslage auch an verbesserten Geschäftszahlen ablesen lässt, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: