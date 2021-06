Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,94 EUR -0,77% (04.06.2021, 16:51)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,82 EUR -1,11% (04.06.2021, 16:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (04.06.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den Windturbinenhersteller Nordex sehe es gerade gar nicht gut aus. Ähnlich wie bei vielen anderen Green-Tech-Playern sei die Aktie noch immer in einer Konsolidierungsphase. Auch in dieser Woche habe der Wert dabei wieder deutlich nachgegeben. Aus charttechnischer Sicht sei jetzt Vorsicht geboten.Nach dem Höhenflug zwischen März und Januar habe sich die Nordex-Aktie von ihrer wilden Seite gezeigt. Der Wert habe in einer enorm breiten Range zwischen 19 und 28 Euro konsolidiert. Seit Ende April habe sich der Titel aber dynamisch nach unten bewegt und dabei die Seitwärtsrange verlassen und zudem die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 18,55 Euro unterschritten.Zwar habe die Aktie ausgehend vom Verlaufstief am 13. Mai bei 17,10 Euro bis Montag um den GD200 geschwankt, jedoch befinde sie sich seit Dienstag wieder auf Talfahrt. Werde nun die Unterstützungszone, die vom Verlaufstief bei 17,10 Euro und vom Dezember-Tief bei 17,86 Euro ausgehe, nachhaltig unterschritten, wäre das ein weiteres Verkaufssignal. Die nächste Unterstützung warte dann erst beim 2019er Hoch bei 15,75 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: