Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,34 EUR -1,04% (08.11.2021, 19:43)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,28 EUR +6,41% (08.11.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aktie von Nordex habe am Montag mehr als sechs Prozent zugelegt, müsse einen Teil der Gewinne im nachbörslichen Handel aber wieder abgeben. Grund dafür seien vorläufige Quartalszahlen und eine Senkung der Ergebnismarge, die der Windkraftanlagenbauer am Abend bekannt gegeben habe.Wegen unerwartet höherer Kosten aufgrund der aktuellen Unsicherheit auf den Rohstoff- und Logistikmärkten rechne Nordex mit einer deutlich geringeren Ergebnismarge. Anstelle von bislang 4,0 bis 5,5 Prozent werde für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis von 1,0 Prozent erwartet, habe der Konzern am Montagabend nach Börsenschluss in Hamburg mitgeteilt.Allerdings solle der konsolidierte Umsatz nun bei 5,0 bis 5,2 Milliarden Euro liegen. Bislang habe der Vorstand im schlechtesten Fall mit 4,7 Milliarden Euro gerechnet. Nordex habe betont, dass die aktuelle Prognose einer größeren Unsicherheit unterliege als unter normalen Umständen. Mittelfristig strebe das Unternehmen auch weiterhin eine EBITDA-Marge von acht Prozent an.In den ersten neun Monaten des Jahres habe Nordex mit 4,0 Milliarden Euro ein Viertel mehr Erlös als noch vor einem Jahr erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (EBITDA) sei um rund 42 Prozent auf 100,7 Millionen Euro gestiegen. Das entspreche einer Marge von 2,5 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte besser als noch in den ersten neun Monaten 2020. Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal wolle der Konzern am kommenden Montag, 15. November, veröffentlichen.Anleger bleiben daher an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link