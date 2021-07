Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,12 EUR -4,38% (01.07.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

17,86 EUR -12,79% (01.07.2021, 09:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein zweistelliges Minus müsse am Donnerstag die Nordex-Aktie hinnehmen. Grund sei eine Kapitalerhöhung des Konzerns zu einem Bezugspreis deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. DER AKTIONÄR nennt die Details und schätzt die Lage beim Turbinenbauer ein.Nordex gebe 42,67 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie aus. Brutto wolle der Konzern so 584,6 Millionen Euro einnehmen. Geplant sei die Kapitalerhöhung als Kombination von Bar- und Sachkapitalerhöhung, wobei die Sacheinlagekomponente über 196,6 Millionen Euro vom Großaktionär Acciona komme.Bestandsaktionäre würden für je elf Bestandsaktien das Recht auf vier neue Aktien bekommen. Neben Acciona habe sich auch der zweite Großaktionär SKion verpflichtet, seine Bezugsrechte auszuüben. Nordex selbst wolle mit dem Geld die Kasse und die Bilanz aufbessern und künftiges Wachstum finanzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: