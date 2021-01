Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,62 EUR +2,50% (07.01.2021, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

24,34 EUR +1,00% (07.01.2021, 09:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol Deutschland: NDX1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Höhenflug von Nordex gehe im neuen Jahr ungebremst weiter. Am Donnerstag habe der Turbinenbauer vermeldet, dass Ende Dezember ein weiterer Großauftrag gewonnen worden sei. Im starken Marktumfeld markiere die Nordex-Aktie damit einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch und notiere auf dem höchsten Stand seit Oktober 2016.Der Auftrag von Wpd umfasse 33 Turbinen des Typs N163/5.X der neuen Delta4000-Serie und habe ein Gesamtvolumen von 188 Megawatt. Errichtung und Fertigstellung des Windparks in Finnland erfolge 2022. Hinzu komme ein Premium-Service für 15 Jahr mit Option auf weitere fünf Jahre."Die N163/5.X eignet sich optimal für Standorte mit mittleren Windgeschwindigkeiten und ist für diesen Projektstandort an der Westküste Finnlands eine hocheffiziente Lösung", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Wir freuen uns über das Vertrauen von wpd in unsere Anlagentechnologie und darüber, dass wir sie hier erstmals auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von knapp 160 Meter errichten können."Anleger sollten die Gewinne bei der Nordex-Aktie deshalb weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: