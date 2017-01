Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (04.01.2017/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Windanlagenbauer hofft auf Umsatzwachstum durch neue Aufträge - AktienanalyseDas im TecDAX gelistete Rostocker Unternehmen Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Nordex-Gruppe habe in den ersten drei Quartalen 2016 einen Konzernumsatz von insgesamt 2,34 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg um 31 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspreche. Zudem sei der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 28 Prozent gestiegen.Im dritten Quartal 2016 hätten sich die Auftragseingänge auf gut 840 Millionen Euro erhöht. Zusätzlich habe die Gesellschaft Mitte Dezember zwei neue Aufträge im Wert von knapp 62 Millionen Euro (65 Mio. USD) bekannt geben können.Nordex rechne damit, dass sich die bereits generierten Umsätze aus den Projekten in den nächsten Jahren vervielfachen würden, da die wesentliche Realisierung der Projekte voraussichtlich erst ab 2018 erfolgen werde. Der noch in 2016 abgeschlossene Vertrag eröffne somit offenbar die Option für Anschlussaufträge.Zusätzlich sorge die spanische Nordex-Tochter Acconia Windpower dank großer Einzelaufträge für Wachstum. Mit deren Hilfe möchte Nordex bis 2018 zum Weltmarktführer Vestas aufschließen.Die Befürchtung vieler Investoren sei, dass dieser als Verfechter alter Industrien womöglich US-Umweltauflagen kappen und somit eher auf die Öl- und Kohleindustrie, als auf Anbieter grüner Energien setzen werde.Aktuell notiere die Nordex SE Aktie bei rund 20,50 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 28,14 Euro (Bloomberg). Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der zurückliegenden zwölf Monate betrage 24,54 Euro. Bei Bloomberg werde die Nordex-Aktie von zwölf Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen keiner einen Verkauf empfehle. Fünf Analysten würden zum Halten der Aktie raten.Im Jahr 2017 würden die Analysten im Schnitt mit einem Umsatzzuwachs von rund zehn Prozent auf insgesamt 3,7 Milliarden Euro rechnen. Der Nettogewinn soll um ein Viertel auf 135 Millionen Euro steigen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 03.01.2017)