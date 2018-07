Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Kurssprung stimmt zuversichtlich - AktienanalyseDer weltweit führenden Anbieter von Windenergieanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat sich einen Großauftrag aus Brasilien gesichert, die Aktie vollzog am Dienstag sogleich einen deutlichen Kurssprung zur Oberseite, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einer Gesamtleistung von 595 Megawatt (MW) solle das Unternehmen Nordex für den internationalen Energieversorger Enel Green Power im Bundesstaat Piaui in Brasilien einen Windpark "Lagoa dos Ventos" errichten. Bei dem Auftrag würden insgesamt 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz kommen, mit einer Leistung von jeweils 3,15 MW bzw. 3 MW. Die Fertigung solle in einem Werk vor Ort erfolgen und der Bau im Oktober 2019 starten. Darüber hinaus solle Nordex für mindestens zwei Jahre die Wartung der Anlagen begleiten. Das Auftragsvolumen könne nur geschätzt werden, das Unternehmen habe keine Details bekannt gegeben. Analysten würden aber mit einem Gesamtvolumen von schätzungsweise 480 Mio. Euro rechnen.Technisch befinde sich das Wertpapier aktuell an einem wichtigen Scheideweg, knapp über dem aktuellen Tageshoch verlaufe nämlich eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und habe Kursgewinne zuletzt effektiv eingegrenzt. Seit Ende März mache sich aber eine signifikante Verbesserung im Kursverlauf bemerkbar, die auf einen größeren Boden schließen lasse. Bis zur Aktivierung eines Kaufsignals müsse aber noch etwas Überzeugungsarbeit seitens der Käufer geleistet werden, die Chancen hierfür stünden nach aktueller Sicht aber recht gut.Der heutige Kurssprung und Anstieg über den EMA 200 auf Tagesbasis stimme für weitere Gewinne an das Niveau aus Juni dieses Jahres bei 11,44 Euro zuversichtlich. Darüber könnte sich das Wertpapier von Nordex weiter in Richtung seiner langfristigen Abwärtstrendlinie und 12,00 Euro hochschrauben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.07.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,28 EUR +5,46% (10.07.2018, 12:48)