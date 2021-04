Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26,50 Neutral Goldman Sachs Rakesh Patel 29.03.2021 30,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 24.03.2021 26,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.03.2021 27,50 Neutral Citigroup Vivek Midha 24.03.2021 21,60 Hold Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 23.03.2021 30,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 23.03.2021



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

27,90 EUR +1,60% (01.04.2021, 08:31)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

27,38 EUR +1,56% (31.03.2021)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.04.2021/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 21,60 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 23.03.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. März zu entnehmen ist, sei der Windkraftanlagenbauer im Corona-Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust habe unterm Strich bei knapp 130 Mio. Euro gelegen, im Vorjahr seien es noch knapp 73 Mio. Euro gewesen. Analysten hätten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Wegen der Pandemie sei es im Laufe des Jahres immer wieder zu Störungen in der Projektabwicklung gekommen, hieß es.In die Zukunft blicke der Konzern allerdings optimistisch: Nordex erwarte, dass sich die Auswirkungen der Krise ab dem zweiten Quartal reduzieren würden. 2021 wolle der Konzern bei Umsatz und operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wachsen. Deshalb rechne Nordex im laufenden Jahr mit einem Umsatz in der Spanne zwischen 4,7 bis 5,2 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge solle außerdem in der Bandbreite zwischen 4,0 bis 5,5 Prozent liegen.Eckdaten für 2020 habe der Konzern bereits Anfang März bekannt gegeben. Die habe er nun mit den ausführlichen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz um 41,6 Prozent auf 4,65 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei jedoch angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise deutlich hinter dem Vorjahr zurückgeblieben und um knapp ein Viertel auf 94 Mio. Euro gesunken. Die EBITDA-Marge habe damit bei 2,0 Prozent nach 3,8 Prozent im Vorjahr gelegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Holger Fechner, Analyst der NORD LB, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Kaufempfehlung in einer Analyse vom 24.03.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 21,00 auf 30,00 Euro angehoben. Dank des Verkaufs des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts sowie klar erhöhter Errichtungszahlen sei trotz der Belastungen durch die Corona-Krise und Einmaleffekten im GJ2020 der EBITDA-Rückgang noch recht überschaubar ausgefallen, so der Analyst. Unter dem Strich sei wie erwartet ein deutlicher Konzernverlust verblieben.Der weitere Ausblick falle deutlich positiver aus. Trotz der hohen Corona-Zusatzkosten habe der deutsche Windanlagenbauer seine geplanten Zukunftsinvestitionen weiter umgesetzt und seine Mittelfristziele bis 2022 bestätigt, die angesichts der guten Produktpalette, des sehr guten Auftragsbestands, der umgesetzten Maßnahmen zur Verbesserung des operativen Geschäfts sowie der Steigerung der Produktionskapazitäten und der damit verbundenen Erhöhung der Skaleneffekte auch erreichbar schienen. Zudem dürfte die Auftragsentwicklung in den kommenden Jahren angesichts des zum Erreichen der Klimaziele notwendigen weltweiten Ausbaus der Windenergie weiter positiv ausfallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: