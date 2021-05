Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,69 EUR -1,55% (11.05.2021, 18:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,43 EUR -3,43% (11.05.2021, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Entwicklers und Herstellers von Windenergieanlagen Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex sei im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als vor einem Jahr. Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von knapp 55 Millionen Euro nach minus 38 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum gestanden. Die Erlöse habe Nordex dank guter Geschäfte aber deutlich steigern können.Vorstandschef José Luis Blanco habe bereits Ende März gesagt, dass er noch ein schwaches erstes Quartal erwarte. Geschäftsprozesse seien in Anbetracht der Pandemie in ihrer Effizienz nach wie vor beeinträchtigt oder auch verzögert, habe es nun geheißen. Hinzugekommen sei laut Mitteilung, dass Nordex im ersten Quartal zu einem größeren Teil noch von margenschwächeren Altprojekten belastet gewesen sei. Die Windkraftbranche leide zudem seit einiger Zeit unter hohem Wettbewerb und entsprechendem Preisdruck. Zudem hätten Nordex Mehrkosten belastet.An der Börse seien die Zahlen verhalten angekommen. Die Nordex-Aktie notiere im schwachen Marktumfeld rund drei Prozent im Minus. Ohnehin würden Werte aus den Erneuerbaren Energien wie die Technologiewerte auch unter Inflations- und Zinsangst der Anleger leiden. Bei Nordex gelte das kapitalbedürftige Geschäft als besonders empfindlich für solche Sorgen.Das EBITDA sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf 10,4 Millionen Euro gesunken, die entsprechende Marge sei auf 0,8 Prozent abgesackt - nach 1,4 Prozent. Blanco sei Ende März davon ausgegangen, dass sich die Folgequartale aber stark entwickeln dürften. Von Problemen, die mit der Corona-Pandemie entstanden seien, wie beispielsweise Verzögerungen in der Lieferkette, erhole sich das Unternehmen nach und nach, habe der Manager damals gesagt. Insgesamt sehe er einen positiven Trend für das Jahr.Der Ausblick sei derweil bestätigt worden. So solle der Umsatz 2021 weiter auf 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro ansteigen. Die EBITDA-Marge solle 4,0 bis 5,5 Prozent betragen und sich damit im Vergleich zum Vorjahr mindestens verdoppeln. Auch die strategischen Ziele bis 2022 habe der Konzern bestätigt. So wolle Nordex dann einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von acht Prozent schaffen. Hierbei solle auch ein Sparprogramm helfen.Green-Tech-Aktien stünden weiter unter Druck. Das Minus am Dienstag liege auch mehr im schwachen Marktumfeld begründet als in den Zahlen selbst. Die schwache Marge drücke zwar auf die Stimmung, doch die Umsatz- und Auftragsentwicklung würden immerhin Hoffnung auf Besserung machen. Dennoch trübe sich das Chartbild natürlich immer mehr ein.Anleger sollten den Stopp bei 18 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)