Tradegate-Aktienkurs Noratis-Aktie:

22,40 EUR -0,88% (04.12.2018, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Noratis-Aktie:

22,00 EUR (03.12.2018)



ISIN Noratis-Aktie:

DE000A2E4MK4



WKN Noratis-Aktie:

A2E4MK



Ticker-Symbol Noratis-Aktie:

NUVA



Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (04.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).Das Unternehmen habe Ende November den Verkauf von 100 Wohnungen in Frankfurt-Niederrad verkündet (Closing noch 2018 geplant). Das Portfolio habe sich seit November 2014 im Bestand befunden, sodass die Analysten wegen der seither stark gestiegenen Verkaufspreise (Q4 2014 bis Q3 2018 laut empirica: +70%) und der wertsteigernden Revitalisierung mit einem hohen Gewinn rechnen würden. Damit dürfte Noratis die Guidance für 2018 (leichte Ergebnisverbesserung; Nettoergebnisprognose der Analysten: 9,2 (8,7) Mio. Euro) erfüllen und eine erneut attraktive Dividende zahlen können.Mit dem letzten Kauf von 53 Wohn- und 40 Gewerbeeinheiten in Freital (Hauptbahnhof Dresden: knapp 15 Minuten mit der S-Bahn; direkt an der A4 und A17) sollte Noratis jetzt über gut 1.900 Einheiten im Buchwert von knapp 200 (31.12.16 vor dem IPO: 80) Mio. Euro verfügen. Daher würden die Analysten in den Folgejahren weiter steigende Gewinne erwarten, zumal sich der Markt für kleine bis mittelgroße Transaktionen stets stabil gezeigt habe.Vor diesem Hintergrund bestätigen Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, ihr Kursziel von 34,00 Euro und ihr "kaufen"-Votum für die Noratis-Aktie. (Analyse vom 03.12.2018)Börsenplätze Noratis-Aktie: