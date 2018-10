Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (30.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 5,20 Euro auf 5,40 Euro.Während es Hauptwettbewerber Ericsson in Q3 gelungen sei, den Umsatz wieder zu steigern und in die Gewinnzone zurückzukehren, habe Nokia noch einen Umsatzrückgang von 0,8% y/y sowie einen Nettoverlust von 79 Mio. Euro ausweisen müssen. Nichtsdestotrotz werte der Analyst die Q3-Zahlen von Nokia als überwiegend erfreulich. Die Zielsetzungen für 2018 und 2020 seien bestätigt worden. Q3 habe laut Unternehmensangaben gezeigt, dass die erhoffte Belebung des Geschäfts in H2 eingetreten sei.Der Auftragseingang sei "exzellent" und die ersten kommerziellen Auslieferungen für den neuen Mobilfunkstandard 5G würden Ende 2018 anlaufen. So solle 2019 und 2020 der Netzwerkmarkt nach dem Rückgang in 2018 auch wieder ein Wachstum verzeichnen können. Trotzdem habe Nokia ein neues Sparprogramm bis 2020 aufgelegt, obwohl das alte noch bis Jahresende laufe. Auf Grund dessen solle es wieder zu Restrukturierungskosten von 900 Mio. Euro kommen.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen unabhängig davon erhöht (2018e: -0,05 (alt: -0,09) Euro; 2019e: 0,12 (alt: 0,07) Euro). Wie auch Ericsson werde auch Nokia langfristig sehr stark vom neuen Mobilfunkstandard 5G sowie von der zunehmenden Digitalisierung und den damit einhergehenden stetigen Investitionsbedarf in die Netzwerkinfrastruktur profitieren. Jedoch stehe Ericsson besser da, weshalb der Analyst bei der Nokia-Aktie nur ein moderates Aufwärtspotenzial sehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: