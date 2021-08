Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,32 EUR +1,08% (05.08.2021, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,308 EUR +0,91% (04.08.2021, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (05.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Nach dem starken Jahresbeginn in Q1 habe der Netzwerkausrüster die dynamische Entwicklung in Q2 fortgesetzt. Nach dem starken 1. Halbjahr 2021, indem sich immer mehr die Vorteile des neuen Operating Modells und Erfolge bereits durchgeführter Kosten- und Effizienzmaßnahmen gezeigt hätten, habe das Management um CEO Pekka Lundmark den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben.Nokia komme in seiner strategischen Neuausrichtung schneller als geplant voran und könne ein beachtliches Wachstum bei Umsatz und vor allem Ergebnis vorweisen. Die Lethargie der vergangenen Jahre scheine wie weggeblasen. Der relevante Markt biete weiterhin langfristig gute Wachstumsperspektiven.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, erhöht sein Kursziel für die Nokia-Aktie von EUR 4,70 auf EUR 6,00 und bestätigt sein "kaufen"-Rating. (Analyse vom 05.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nokia Oyi": Keine vorhanden.Börsenplätze Nokia-Aktie: