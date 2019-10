Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,78 EUR -19,86% (24.10.2019, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,794 EUR -18,38% (24.10.2019, 14:33)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (24.10.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD/LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD/LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF), senkt aber das Kursziel von 6 auf 5 Euro.Der finnische Konzern habe mit seiner Prognosesenkung und der Dividendenstreichung die Märkte kalt erwischt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hohe Kosten bei 5G-Produkten der 1. Generation, Preisdruck bei den ersten 5G-Transaktionen sowie weitere Unwägbarkeiten hätten zu höher als geplanten Margenbelastungen geführt. Um Luft für weitere Investitionen zu schaffen, sei zudem die Dividende gekappt worden. Nokia gehe allerdings davon aus, die Probleme im Laufe des Jahres 2020 zukzessive in den Griff zu bekommen. Die mittelfristigen Erfolgstrends seien weiter voll intakt. Donie halte die heutige Reaktion an den Börsen für übertrieben und betrachte das aktuelle Kursniveau als gute Einstiegsmöglichkeit für langfristig orientierte und risikobewusste Anleger.Insofern bestätigt Wolfgang Donie, Analyst der NORD/LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie bei einem auf von 6 auf 5 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 24.10.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Nokia Corp: Keine vorhanden.Börsenplätze Nokia-Aktie: