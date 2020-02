Börsenplätze Nokia-Aktie:



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (06.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Im Oktober sei der finnische Titel nach verheerenden Zahlen um 20 Prozent eingebrochen. In den folgenden Monaten habe sich die Nokia-Aktie knapp oberhalb der 3-Euro-Marke stabilisiert. Die Q4-Zahlen hätten dem Papier nun wieder Schwung verliehen - Nokia habe mehr Gewinn eingefahren als erwartet.Der Umsatz habe in Q4 zwar bei 6,9 Mrd. Euro stagniert. Dafür sei der bereinigte operative Gewinn leicht um ein Prozent auf 1,13 Mrd. Euro geklettert. Der Netzwerkausrüster habe damit die Prognosen der Analysten deutlich übertreffen können. Im Gesamtjahr 2019 sei das bereinigte EPS um vier Prozent auf 0,22 Euro zurückgegangen, die Marge sei von 9,7 auf 8,6 Prozent gesunken.Zudem würden die Finnen wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Das Management erwarte, dass sich das operative Geschäft im Laufe des Jahres wieder verbessere, nachdem zuletzt hohe Kosten für den 5G-Ausbau und der Preisdruck in China die Ergebnisse verhagelt hätten. Auf die Dividende verzichte das Unternehmen wegen der 5G-Kosten allerdings vorerst weiter - erst wenn die Netto-Cash-Position entsprechend gestärkt sei, solle es wieder Ausschüttungen geben.Der finnische Titel habe sich von den Tiefs gelöst. Im Wettbewerb mit Huawei und Ericsson hinke Nokia aber nach wie vor bei Qualität und Marge hinterher.Die Nokia-Aktie ist deshalb nach wie vor kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link