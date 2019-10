Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,355 EUR -2,50% (28.10.2019, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,36 EUR -2,89% (28.10.2019, 13:48)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (28.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Obwohl Nokia mit seinem Communicator seiner Zeit weit voraus gewesen sei, habe das Unternehmen mit den Smartphones von Apple, BlackBerry und Samsung nicht mithalten können und sei vom Markt gedrängt worden. Dank des Verkaufs wertvoller Patentrechte an Microsoft habe das Unternehmen eine zweite Chance bekommen. Die Finnen hätten sich auf den Aufbau von Mobilfunknetzen konzentriert.Nun stehe der größte Netzausbau bevor, denn 5G werde das Internet der Dinge definieren und die mobilen Datenströme vervielfachen. Neben Nokia sei noch Ericsson sowie Huawei im Rennen, diesen teuren Netzausbau umzusetzen: Goldgräberstimmung, könnte man meinen. Doch nicht bei Nokia, das Unternehmen sei nicht wettbewerbsfähig gegenüber Huawei. In der Branche spreche man von minderwertiger Technologie zu überteuertem Preis.So habe Nokia diese Woche die Prognose für das laufende und das kommende Jahr gesenkt: Der Preisdruck schmälere die Marge und zudem müsse kräftig investiert werden, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben (zu werden?). Das koste Geld und daher sei die Dividende gestrichen worden. Die Aktie von Nokia sei in Folge dieser Hiobsbotschaft um 20% eingebrochen. Es sehe aus, als verpasse Nokia hier gerade seine zweite Chance, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 43 vom 25.10.2019)Börsenplätze Nokia-Aktie: