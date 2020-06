Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (25.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Aktie des finnischen Netzwerksausrüsters Nokia hätten Anleger in den vergangenen Monaten und Jahren wenig Freude gehabt. Selbst die fortschreitende Digitalisierung und der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G hätten der Aktie lange kaum Schwung verleihen können. Doch nun stehe ein starkes Kaufsignal vor der Tür, zudem gebe es Rückenwind von Analystenseite.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Nokia von 4,00 auf 4,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Digitalisierung und 5G würden Fahrt aufnehmen, dass von T-Mobile US nun mehr Aufträge kommen könnten, so die Experten. Ein KGV für 2022 von 11,5 sei nicht teuer, die gute Entwicklung von Nokia dürfte anhalten.Charttechnisch könnte die Kaufempfehlung für den großen Befreiungsschlag sorgen. Gelinge der Sprung über das bisherige Corona-Erholungshoch bei 4,01 Euro und das Jahreshoch bei 4,12 Euro, wäre dies ein starkes Kaufsignal. Im Anschluss wäre der Weg bis zur Gap von Oktober 2019 bei 4,64 Euro frei - vom aktuellen Niveau aus bedeute dies ein Potenzial von 24 Prozent.Spekulative Anleger können das starke Chartbild für eine Position nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: