XETRA-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,35 EUR +1,71% (04.08.2021, 11:21)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Deutschland Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden.



Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (04.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Mit den Zahlen für das zweite Quartal 2021 habe Nokia die Erwartungen erneut durchweg deutlich übertreffen können. Der Umsatz sei demnach dank der steigenden Nachfrage nach 5G-Mobilfunktechnik um 4,3% (währungsbereinigt (wb.): +9%) auf 5,31 (Vj.: 5,09; Analysten-Prognose: 5,14; Marktkonsens: 5,16) Mrd. Euro gestiegen. Auch die Ergebnisentwicklung sei deutlich besser als erwartet ausgefallen (bspw. Nettoergebnis: 344 (Vj.: 94; Analysten-Prognose: 169; Marktkonsens: 95) Mio. Euro).Zudem habe Nokia die Zielsetzungen für 2021 angehoben. Unter Annahme eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,19 (bisher: 1,23) gehe Nokia nun davon aus, dass der Umsatz in 2021 in einer Spanne zwischen 21,7 und 22,7 (bisher: 20,6 und 21,8; Vj.: 21,87) Mrd. Euro liegen solle. Ferner solle die bereinigte operative Marge zwischen 10% und 12% (bisher: 7% bis 10%; Vj.: 9,7%) liegen und der freie Cashflow solle "klar positiv" (bisher: "positiv") sein. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 0,24 (alt: 0,20) Euro; EPS 2022e: 0,27 (alt: 0,23) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,00 Euro je Aktie) von unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Nokia-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 4,20 auf 5,60 Euro angehoben. (Analyse vom 04.08.2021)Börsenplätze Nokia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,348 EUR +0,45% (04.08.2021, 11:38)