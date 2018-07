Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 5,00 Euro auf 5,20 Euro.Die Nokia-Aktie habe auf die Q2-Zahlen mit einem deutlichen Kursrückgang von 4,9% reagiert. Der Kursrutsch verwundere nicht, da Nokia nur auf der Umsatzebene habe überzeugen können, hinsichtlich der Ergebnisentwicklung aber durchweg deutlich schlechter abgeschnitten habe als erwartet. So sei der Konzernumsatz in Q2 mit -5,4% y/y etwas weniger stark als erwartet zurückgegangen. Das operative Ergebnis habe sich jedoch unerwartet deutlich auf -221 (Vj.: -45; Analystenerwartung: -120) Mio. Euro verschlechtert. Auch auf bereinigter Basis sei das operative Ergebnis wegen des Gewinneinbruchs im Netzwerkgeschäft (-82,7% y/y) mit einem deutlichen Rückgang von 41,8% auf 334 (Vj.: 574; Marktkonsens: 370) Mio. Euro unerwartet schwach ausgefallen.Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe Nokia aber bestätigt. Konzernchef Rajeev Suri erwarte weiter eine Besserung der Lage insgesamt, vor allem gegen Ende des Jahres in Nordamerika.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Nokia-Aktie. (Analyse vom 27.07.2018)Börsenplätze Nokia-Aktie: